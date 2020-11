MODANE (Savoie), 28 juin 2004 (AFP) - Les travaux concernant la descenderie de Modane, une galerie préalable à la construction du tunnel de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, vont prendre du retard car le contrat avec la société Eiffage a été résilié, indique lundi le maître d'ouvrage LTF (Lyon-Turin-Ferroviaire).

"Une autre entreprise sera recrutée sur appel d'offres, les travaux devraient reprendre à la fin de l'année, on peut estimer que cela représente environ six mois de retard, mais l'entreprise peut rattraper une partie du retard", a indiqué le directeur des travaux, Walter Benedetto.

La société de BTP Eiffage, mandataire depuis le printemps 2002 du groupement d'entreprises en charge de la descenderie, qui doit permettre la descente des engins de chantiers pour creuser le tunnel, avait suspendu ses travaux le 14 mai, à la suite de difficultés techniques rencontrées sur ce chantier, notamment sur le plan géologique.

Selon une source proche du dossier, Eiffage, qui a déjà creusé 1 km (sur un total de 4 km) de la descenderie de Modane, est tombée sur une roche particulière, plus coûteuse à creuser, la cargneul, et veut revoir le contrat. Le maître d'ouvrage, LTF, créé pour réaliser cet équipement, a indiqué que les discussions engagées n'avaient pu aboutir du fait des "prétentions anormales du groupement d'entreprises par rapport aux difficultés rencontrées".

La liaison Lyon-Turin se traduira par le percement d'un tunnel bi-tubes de 52 km de long sous les Alpes et le creusement des descenderies doit permettre de commencer les travaux de percement du tunnel en 2007. Avec le tunnel, la liaison Lyon-Turin devrait s'effectuer en 2 heures au lieu de 4 et on espère que le rail transportera entre 30 et 40 millions de tonnes de fret contre 10 millions actuellement.