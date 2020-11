ORLEANS, 15 déc 2004 (AFP) - Le président de la Région Centre, Michel Sapin

(PS), a accusé mercredi le gouvernement d'avoir renié sa signature en se

désengageant financièrement du projet de réouverture aux voyageurs de la ligne

SNCF Chartres (Eure-et-Loir)-Orléans (Loiret).

"Une fois de plus, le gouvernement renie la signature de l'Etat et son engagement. La quasi-totalité de la Région est concernée par les décisions négatives de l'Etat. Nous ne sommes plus dans l'aménagement ni le déménagement du territoire, mais dans la blessure profonde dans le territoire régional", a indiqué à l'AFP, le président de la Région.

Ce dernier réagissait après la décision du gouvernement de se désengager du financement du projet de réouverture de la ligne SNCF Chartres-Orléans. "Ce manquement à la parole donnée vient après le manquement à la parole sur le TGV pendulaire POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse). Le gouvernement poursuit ses désengagements et bloque ainsi la réalisation de projets actés", a ajouté M. Sapin. "Tout était calé (études, techniques), nous attendions la décision financière du gouvernement. On la connaît. La Région va se battre, tout tenter pour faire aboutir ce projet", a-t-il conclu.

Le projet de réouverture de la ligne Chartres-Orléans, prévue pour 2009, a été inscrit en 2000 au contrat de plan Etat-Région Centre, pour un montant estimé à 64 millions d'euros. La réouverture totale de la ligne était prévue pour 2009.