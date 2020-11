PARIS, 22 août 2005 (AFP) - Vingt-cinq dossiers sur quarante-neuf ont été retenus par le gouvernement dans le cadre de l'appel à projets "pour un développement équilibré des territoires littoraux", a annoncé lundi la Datar (Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale).

La Datar coordonnera au niveau national le dispositif d'accompagnement de la mise en oeuvre des projets, qui bénéficieront d'un soutien technique et financier, dans le cadre d'un budget global de 1,5 million d'euros fixé par le CIADT, selon le communiqué. Cet appel à projets avait été lancé par la Datar et le Secrétariat général de la Mer en janvier 2005, en application de la politique de développement et d'aménagement du littoral décidée par le Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 14 septembre 2004.

Les projets ont été choisis par un comité national de sélection, composé de représentants des ministères et des organismes concernés, après une étude des préfets de région et une analyse d'experts indépendants. Le ministre délégué à l'Aménagement du territoire et de la Mer, Christian Estrosi, "se félicite du succès de cet appel à projets, qui vise à aider l'ensemble des acteurs du développement du littoral à conforter la cohérence des politiques du littoral en matière d'environnement, de prévention des risques et de protection du patrimoine naturel", d'après le communiqué.

Parmi les projets retenus figurent "La baie de Somme et sa région" (Picardie), "Pays de Marennes Oléron" (Poitou-Charentes), "Au fil de l'eau, du Médoc au bassin d'Arcachon" (Aquitaine), ou encore "pour une gestion intégrée du Littoral Ouest de l'Ile de la Réunion". La liste complète des lauréats est disponible auprès de la Datar et du ministère délégué à l'Aménagement du territoire.