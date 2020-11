PARIS, 9 sept 2004 (AFP) - La Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Datar) défend, dans un rapport paru jeudi, une "nouvelle politique du littoral" pour faire face aux enjeux économiques et environnementaux. Dans ce rapport, qui s'inscrit dans la perspective d'un Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIADT) en partie consacré au littoral le 14 septembre, la Datar estime que l'aménagement du littoral doit adopter une "approche nouvelle de gestion intégrée", partant du terrain.

Ce "renversement de perspective", selon la Datar, est rendu nécessaire car "le littoral français change, connaissant une des évolutions les plus rapides" du territoire", avec une attraction résidentielle, touristique et économique. La part de littoral aménagé, rappelle la Datar, est passée de 39% en 1960 à 61% dans les années 1990.

La densité de population est deux fois et demie supérieure à la densité moyenne nationale, avec pour conséquence une forte pression immobilière. Or le littoral "n'est pas extensible" et il y a "souvent du gaspillage d'une ressource rare". Il faut maîtriser la croissance démographique et urbaine. Un message d'alerte et dix propositions d'action plaidant pour un renouvellement urgent du cadre de la politique du littoral avait été lancé en juillet 2003 par le Conseil national de l'aménagement du territoire (CNADT).

Le rapport, qui compte 150 pages et fait le point sur le dossier, doit être communiqué vendredi aux élus de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL), a précisé la Datar.