PARIS, 20 sept 2005 (AFP) - Devenu moins attractif depuis la baisse de son taux de rémunération à 2%, le Livret A devrait enregistrer près de 1,5 milliard d'euros de retraits nets sur l'ensemble de l'année.

Placement cher au coeur des Français qui sont près de 46 millions à en détenir un, le Livret A est devenu moins intéressant avec la baisse de sa rémunération d'un quart de point intervenue au 1er août. La Caisse des dépôts, qui centralise les fonds collectés par La Poste et les Caisses d'Epargne, table donc sur une décollecte (retraits nets) d'environ 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année.

Sur le seul mois d'août, les Français ont déjà retiré 626,5 millions d'euros. Selon la Caisse des dépôts, cette décollecte reste à un niveau "modéré" puisqu'elle ne représente que 0,5% des encours du Livret A (112,96 milliards d'euros à fin août). Encours qui, au fil des années, reste stable.

Mais la baisse du taux n'explique peut-être pas tout: le taux d'épargne des ménages français ne cesse de reculer depuis plusieurs années, tout en restant à un niveau élevé. Selon les prévisions du Bureau d'informations et de prévisions économiques (BIPE), le taux d'épargne des ménages devrait se replier en 2006 à 15% du revenu brut disponible, contre 15,1% attendu en 2005 et 15,4% en 2004.

Lors de la précédente baisse de son taux de rémunération (de 3% à 2,25%) en 2003, le Livret A avait enregistré une décollecte du même ordre sur l'ensemble de l'année mais elle s'était poursuivie en 2004 (1,3 milliard EUR).

A la suite de la baisse de 2003, un dispositif automatique avait été créé pour dépolitiser la fixation des taux de rémunération de l'ensemble de l'épargne réglementée (Livret A et Bleu, Codevi, Livret Jeune, etc) qui donnait lieu à chaque fois à des débats passionnés. Ce dispositif prévoit une actualisation semestrielle, au 1er février et au 1er août, qui résulte d'une équation entre l'inflation hors tabac et les taux d'intérêt à court terme.

Si, pour l'épargnant, la baisse de la rémunération du Livret A peut constituer une mauvaise nouvelle, elle a l'avantage d'orienter les fonds vers d'autres placements plus à même de doper l'économie, d'inciter les Français à consommer et d'offrir de meilleures conditions de financement pour le logement social. Trois points affichés comme des priorités par le gouvernement.

Pour Francis Mayer, directeur général de la Caisse des dépôts, toute baisse de la rémunération du Livret A doit être "répercutée intégralement sur les conditions des prêts accordés à l'ensemble des organismes HLM, de manière à ce qu'elle profite pleinement au logement social". Reste à savoir si les commissions versées aux deux réseaux de collecte - 1,4% pour La Poste et 1,1% pour les Caisses d'Epargne - vont également être abaissées, comme ce fut le cas au début de cette année où elles ont reculé de 0,10%.