PARIS, 16 fév 2005 (AFP) - Le président du groupe PS à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault, va demander mercredi au Premier ministre de faire connaître le montant des traitements de chaque membre du gouvernement, dans le cadre de la polémique sur l'appartement du ministre de l'Economie, Hervé Gaymard.

M. Ayrault a indiqué à la presse, dans les couloirs de l'Assemblée, qu'il allait "faire parvenir dès (mercredi) après-midi au Premier ministre le texte d'une question écrite pour lui demander de bien vouloir (l')informer, pour chaque ministre, chaque ministre délégué, chaque secrétaire d'Etat, du montant exact des traitements et indemnités" qui leur sont versés.

M. Ayrault veut également demander à Jean-Pierre Raffarin de lui "indiquer les moyens matériels mis à la disposition des ministres (logements de fonction, surface, valeur du loyer)", ainsi que "les moyens en nature et en personnel".

"Je lui demanderai également de me préciser ce qui relève de la fonction de ministre et ce qui relève de la vie privée", a ajouté M. Ayrault, en soulignant que la réponse du Premier ministre sera publiée au Journal Officiel et qu'ainsi "tous les Français pourront être informés exactement de la réalité".

"Nous sommes face à une situation obscure, qui peut aller parfois jusqu'au scandale et à la caricature", a-t-il conclu, en évoquant l'affaire du logement de M. Gaymard qui, selon lui, "n'aurait jamais pu se produire dans une autre démocratie". "Dans les démocraties scandinaves, cette situation aurait conduit directement à la démission du ministre", a-t-il affirmé.

Selon le Canard Enchaîné de cette semaine, M. Gaymard loge avec son épouse et leurs huit enfants dans un duplex de 600 m2 situé dans un très beau quartier de Paris, pour 14.000 euros par mois payés par l'Etat. Le couple a en outre à sa disposition, selon l'hebdomadaire, cinq fonctionnaires de Bercy, "un maître d'hôtel, un cuisinier, une gouvernante, et deux femmes de ménage".