PARIS, 27 oct 2004 (AFP) - L'Union sociale de l'habitat (USH), qui fédère

l'ensemble des organismes HLM, et la Caisse des dépôts et consignations (CDC)

ont signé mercredi une convention qui prévoit notamment la création d'une

"école de la rénovation urbaine" à destination des salariés du logement social.

Partenaires historiques du logement social, l'USH et la CDC ont décidé d'un programme d'actions prioritaires pour les cinq ans à venir, censé "renforcer leurs relations", ont-ils annoncé mercredi dans un communiqué commun.

Outre la confirmation d'enveloppes financières et de programmes chiffrés de construction de logements sociaux, l'USH et la CDC ont annoncé la mise en place d'une école de la rénovation urbaine, une formation technique à destination des salariés du logement social impliqués dans des projets de rénovation urbaine.

"Ce programme d'échanges et de bonnes pratiques", qui démarrera en 2005, pourrait par la suite s'étendre aux collaborateurs de la CDC ainsi qu'à ceux des collectivités locales et de l'Etat, est-il indiqué dans le communiqué. Ce rapprochement entre les deux organismes se fait dans "un contexte d'évolution rapide du marché du logement", en particulier les orientations du plan de Cohésion sociale, qui prévoit la relance de la construction de logements sociaux, et la loi libertés et responsabilités locales qui prévoit des transferts de compétence en matière de logement.