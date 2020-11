PARIS, 18 mai 2005 (AFP) - La réforme de l'administration centrale du ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer s'est traduite par le remplacement de 15 directions par

9 nouvelles entités, a annoncé le ministère mercredi dans un communiqué.

Cette réforme, matérialisée par un décret du 16 mai publié au Journal Officiel, vise notamment à organiser des responsabilités claires dans la ligne de la loi organique sur les lois de finances (LOLF), selon le communiqué. La LOLF, qui entrera en vigueur l'an prochain, détaillera désormais le budget en missions et programmes.

L'administration centrale du ministère va ainsi être organisée autour d'un Secrétariat général qui a vocation à mieux articuler le pilotage d'ensemble du ministère avec les enjeux européens ou stratégiques et qui regroupe trois directions ou services préexistants.

Une direction générale du personnel et de l'administration (DGPA), garante de la gestion unifiée du personnel, une direction générale des routes (DGR) et une direction générale de la mer et des transports (DGMT), résultant de la fusion de trois directions précédentes, sont également créées.

La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et la direction générale de l'aviation civile (DGAC) sont maintenues.

La réforme réaffirme par ailleurs l'existence de la direction de la sécurité et de la circulation routières et et de la direction du tourisme. Enfin le décret confirme deux directions ou services dédiés, la direction de l'établissement national des invalides de la marine et l'inspection générale du travail des transports.

Avec un ensemble de neuf cadres dirigeants, il me sera possible de tenir régulièrement des réunions constituant le comité de direction du ministère, a souligné mercredi le ministre Gilles de Robien.