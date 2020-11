LYON, 10 mars 2005 (AFP) - Les régions Lorraine et Rhône-Alpes souhaitent relancer un projet de liaison fluviale Rhin-Rhône, par une voie qui emprunterait la Moselle, a annoncé jeudi le comité de pilotage de l'étude préliminaire du projet.

"Nous en sommes pour l'instant au stade de l'étude d'opportunité. Il ne s'agit pas encore d'élaborer un tracé. Il faut d'abord faire la démonstration qu'une liaison avec la mer du Nord est pertinente", a expliqué à la presse Bernard Soulage, vice-président (PS) en charge des transports à la région Rhône-Alpes.

"Pour éviter que la vallée du Rhône ne soit un vaste corridor de camions, il faut développer le transport fluvial, et ouvrir un débouché au nord", a-t-il insisté. Le comité de pilotage, co-présidé par le préfet de la région Lorraine et les présidents des conseils régionaux de Rhône-Alpes et de Lorraine, a confié la réalisation de l'étude préliminaire à l'établissement public Voies navigables de France.

La perspective de cette liaison, même à long terme, permettra d'encourager dès aujourd'hui des aménagements intermédiaires importants, comme par exemple la rénovation et la connexion avec le rail du port fluvial de Valence, a expliqué M. Soulage.

Déclaré d'utilité publique en 1978, un premier projet de liaison fluviale Rhin-Rhône par le Doubs avait été abandonné par le gouvernement de Lionel Jospin, à la demande de la ministre de l'Environnement, Dominique Voynet.

"Le projet n'est pas le même. Ce n'est pas le même itinéraire, et il devra être économiquement plus rentable et écologiquement moins blessant", a déclaré M. Soulage.