LOURDES (Hautes-Pyrénées), 7 déc 2004 (AFP) - Les responsables des

Sanctuaires de Lourdes étaient aux anges mardi, pour inaugurer les travaux de

restauration des mosaïques vénitiennes tapissant les 15 chapelles de la

Basilique Notre-Dame du Rosaire (fin XIXe).

L'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Jacques Perrier, n'a pas failli à son engagement que la restauration soit achevée pour le 8 décembre, 150e anniversaire de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. Une date symbolique pour la cité mariale, puisque c'est sous ce nom qu'en 1858, la Vierge Marie se serait présentée à la jeune Bernadette Soubirous.

"Une telle restauration n'a pas d'équivalent", atteste Francis Latour, directeur de l'Accueil, société d'économie mixte qui assure la maîtrise d'ouvrage, tant en raison de l'étendue des mosaïques figuratives (2.000 mètres carrés, l'une des plus importantes au monde) que de la richesse de l'ornementation.

Pour Maryse de Stefano Andrys, docteur en histoire de l'art, les 15 mosaïques, illustrant chacune l'un des mystères du Rosaire, "sont remarquables au niveau mondial et font partie des oeuvres les plus marquantes de Gian Domenico Facchina", mosaïste frioulan parmi les plus réputés du siècle dernier.

Selon l'universitaire, leur intérêt réside dans le traitement des figures -"on devine une très grande dextérité"-, le choix des matériaux - l'artiste a utilisé un grand panel de couleurs - et la richesse des motifs. Certes, il était plus que délicat de poser ses mains là où Facchina avait mis les siennes, mais "la grande chance de cette restauration", témoigne l'architecte en charge des travaux, Bernard Voinchet, c'est qu'"on a disposé du même matériau. La production a toujours été la même depuis un siècle." La Cité mariale a ainsi fait appel à un Italien, Lucio Orsoni, arrière petit-fils d'Angelo, fournisseur "de ces extraordinaires smalts et ors de Venise, de ces quelque 20 millions de tesselles (petits carrés de mosaïque, ndlr) confiées à Facchina pour réaliser l'ornementation de la Basilique du Rosaire", raconte Francis Latour.

La restauration a en outre profité du savoir-faire des mosaïstes de l'école italienne de Spilimbergo, héritiers des techniques révolutionnaires de pose du maestro Facchina. Si le gros de la réhabilitation de la Basilique, débutée en 1997 en raison de multiples infiltrations d'eau, est aujourd'hui achevé, la réfection des mosaïques de la coupole et des chapelles extérieures ne devrait être terminée qu'en avril 2006. Le coût total devrait avoisiner les 10 millions d'euros, dont la moitié financé par des dons.

Ensuite devrait commencer un nouveau chantier, celui de la Basilique de l'Immaculée Conception, perchée au-dessus de la Grotte. Objectif de Mgr Perrier: que l'ensemble du patrimoine historique des Sanctuaires - propriété de l'Eglise catholique qui les gère - soit intégralement restauré en 2008, pour le 150e anniversaire des apparitions à Bernadette.