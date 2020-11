Loyers bureaux: Londres la ville la plus chère, suivie de Paris et Tokyo

PARIS, 26 jan 2005 (AFP) - Londres est la ville la plus chère, suivie de Paris puis de Tokyo pour les loyers de bureaux, selon une étude du cabinet Cushman et Wakefield-Healey et Baker diffusée mercredi et réalisée sur 210 villes d'affaires dans le monde.

Avec un loyer de 1.571 euros au mètre carré, Londres devance largement Paris à 945 euros le mètre carré, puis la capitale japonaise à 723 euros le mètre carré. "La demande croissante pour les bureaux neufs dans les meilleurs emplacements dope les coûts d'occupation", a souligné Elaine Rosall, responsable de cette étude. La ville de Hong-Kong a gagné 12 places à 637 euros le mètre carré pour atteindre la cinquième position de ce classement, juste après New York qui occupe la troisième place à 680 euros au mètre carré. En 2004, les deux tiers des 210 villes étudiées ont vu leurs loyers progresser ou rester stables, alors qu'elles n'étaient que la moitié à être dans cette situation en 2003. L'étude prend comme référence le quartier le plus cher de chaque pays.

Redacteur