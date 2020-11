PARIS, 10 juin 2005 (AFP) - L'entreprise de distribution d'eau Lyonnaise des Eaux (Groupe Suez) a indiqué vendredi avoir mis en place un plan de surveillance des points de production d'eau potable ainsi que des mesures de préservation des ressources en eau, face à la sécheresse qui continue de s'étendre en France.

"Lyonnaise des Eaux met en oeuvre une surveillance renforcée des points sensibles de production d'eau potable ainsi que des mesures de préservation des ressources en eau, notamment en région Provence-Côte d'Azur", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

"Lyonnaise des Eaux possède un dispositif d'alerte national, véritable outil de surveillance renforcée des points sensibles de production d'eau potable qui consolide tous les 15 jours les informations locales recueillies sur chacune de ses exploitations", a expliqué le groupe. "Le déficit pluviométrique accumulé depuis la période hivernale 2004-2005 sur la quasi-totalité du territoire impacte directement le remplissage des réservoirs naturels, le débit des cours d'eau et la recharge des nappes souterraines", a ajouté Lyonnaise des Eaux.

Selon le ministère de l'Ecologie vendredi, la sécheresse continue de s'étendre en France, après un mois de mai "globalement sec", et 22 départements ont pris à ce jour des mesures de limitation d'usage de l'eau, soit 9 de plus qu'à la fin mai.

Le cumul des pluies sur ces trois derniers mois est inférieur à la normale saisonnière sur la majeure partie de l'Hexagone, a constaté le ministère, qui "maintient l'appel à la vigilance".

Lyonnaise des Eaux a ainsi engagé des mesures préventives avec les collectivités locales, comme par exemple la recherche systématique des fuites d'eau sur le réseau public, la sécurisation des installations de production d'eau, le développement et la sécurisation des interconnexions entre les réseaux de distribution ou encore la réalimentation des nappes phréatiques.

"Les relations quotidiennes avec ses différents partenaires ainsi que le dispositif d'alerte de Lyonnaise des Eaux permettent d'anticiper toute situation sensible et de proposer aux collectivités locales de solutions techniques", a souligné l'entreprise.

Lyonnaise des Eaux distribue l'eau potable à 14 millions d'habitants en France, soit près de 1,2 milliard de mètres cube d'eau, et exploite 3.800 sites de ressources et traitement d'eau potable et 108.000 kilomètres de réseaux.