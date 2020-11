PARIS, 3 jan 2005 (AFP) - Le ministre français de l'aménagement du

territoire et des transports Gilles de Robien a confié au conseil général des

Ponts et Chaussées une mission centrée sur l'ingénierie des infrastructures et

de génie civil, a indiqué le ministère lundi dans un communiqué.

Le rapport étudiera l'ensemble des enjeux du secteur, notamment humains (formation et recrutement), économiques (comparaisons avec l'étranger), et scientifiques (place de la recherche et du développement, coopération entre les secteurs publics et privés).

"Le développement de l'ingénierie de réalisation et d'exploitation des infrastructures et de génie civil constitue une préoccupation importante des pouvoirs publics: l'Etat et les collectivités territoriales sont des maîtres d'ouvrage importants qui souhaitent disposer de concepteurs, de monteurs de projet et d'experts en exploitation de qualité", indique le ministère.

"Les leaders mondiaux parmi les entreprises de bâtiment et de travaux publics sont français, il n'en va pas de même en ingénierie. Une réflexion stratégique apparaît indispensable", juge-t-il.