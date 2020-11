PARIS, 8 déc 2004 (AFP) - Le ministre de l'Equipement, des Transports et

de l'Aménagement du Territoire Gilles de Robien s'est montré satisfait

mercredi du bilan à un an du Comité interministériel d'aménagement du

territoire de décembre 2003, estimant que "les projets ont bien avancé".

M. de Robien, entouré des secrétaires d'Etat Fréderic de Saint-Sernin (Aménagement) et François Goulard (Transports), et du nouveau "patron" de la Datar, Pierre Mirabaud, a annoncé que ce bilan serait disponible sur l'internet à la date anniversaire du 18 décembre, "dans un souci de transparence".

Il a souhaité qu'un bilan soit désormais fait annuellement. Le Ciadt de décembre 2003 --un autre a eu lieu en septembre dernier-- a marqué "un véritable tournant dans l'histoire de la planification des infrastructures de transport et des pôles de développement économique", a estimé le ministre, qui a par ailleurs présenté une "projection de la demande des transports en 2025".

Ces décisions ont pour but de "doter la France d'un réseau de transports performant" et de rééquilibrer les différents modes de transport, selon le ministre qui s'est félicité que ce rééquilibrage soit d'ores et déjà en cours grâce au ferroviaire. Le Ciadt de décembre 2003, a-t-il rappelé, a permis notamment 10 projets de lignes nouvelles à grande vitesse, 5 grands axes ferroviaires pour le fret, 5 projets fluvio-maritimes, plusieurs projets routiers et autoroutiers et 15 pôles de développement économique.

Le ministre a détaillé l'état de plusieurs projets et souligné l'intérêt dans leur mise en oeuvre de la création de l'AFITF (Agence de financement des infrastructures de transport françaises), qui sera opérationnelle, selon lui, dès le début de l'année 2005" avec un premier budget annuel de 635 millions d'Euros.

Il a également mis en avant la réorganisation de son ministère avec la création d'un secrétariat général au cours du premier semestre 2005. Parmi les projets cités par M. de Robien, figurent notamment la liaison mixte à grande vitesse Perpignan-Figueras, dont le contrat de concession a été signé le 17 février, et la liaison nouvelle Lyon-Turin, pour laquelle un mémorandum a été signé. Le ministère a également évoqué la finalisation des études pour la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône branche Est, la pose du premier rail de la LGV Est, la LGV Bordeaux-Toulouse ou, dans le domaine fluvial, le lancement des études d'avant-projet par Voies navigables de France.

D'autres documents citent l'aménagement de l'écluse fluviale du Havre ou le projet de canal Seine-Nord Europe.