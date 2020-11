PARIS, 4 oct (AFP) - Bertrand Delanoë, maire PS de Paris, "très conscient

de la situation préoccupante du logement" dans la capitale, a affirmé lundi la

volonté de "financer 4.000 logements sociaux par an en 2005", en souhaitant

"maintenir ce potentiel en 2006 et 2007".

Au cours d'une conférence de presse sur le bilan de la politique du logement de son équipe, à mi-mandat, M. Delanoë a rappelé qu'il y avait actuellement environ 100.000 demandes de logement social et que l'effort de financement de la municipalité depuis 2001 était de "3.500 logements sociaux" par an.

Il a fait état, depuis son accession au poste de maire, d'un "doublement de l'effort d'investissement en matière de logement social", ajoutant que, dans le domaine de l'éradication de l'habitat insalubre, "des centaines d'immeubles sont traités, contre quelques dizaines auparavant". Le prêt "Paris logement à taux zéro", pour les moins de 35 ans souhaitant rester à Paris en accédant à la propriété, est également apprécié des populations concernées, a-t-il dit.

"Nous allons confirmer cette politique volontariste en donnant un signal supplémentaire : nous engager non seulement à maintenir le niveau actuel de financement de 3.500 logements sociaux par an mais faire mieux, en prévoyant d'en financer 4.000 en 2005. "Il a souhaité poursuivre à ce rythme en 2006 et 2007". Pour parvenir à cet objectif, l'Etat va être sollicité. Car, a souligné le maire de Paris, "il doit 110 millions d'euros aux bailleurs sociaux". Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale, a déclaré vouloir "faire plus", a rappelé M; Delanoë. "Chiche!", a-t-il lancé. "Que l'Etat montre que ses propos sont suivis d'actes"!.

Tout au long de l'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU), qui sera présenté en janvier, le maire entend par ailleurs "ne pas céder" sur le taux de "25%" de logements sociaux dans les nouvelles constructions de plus de 1.000 m2, afin de rééquilibrer leur implantation sur l'ensemble de la surface de Paris. Jean-Yves Mano, adjoint au maire de Paris chargé du Logement, a souligné que toute cette politique allait dans le sens de la "mixité sociale".