MARSEILLE, 22 sept 2004 (AFP) - Le maire UMP de Marseille Jean-Claude

Gaudin persiste dans son projet, mercredi, d'implanter un incinérateur de

déchets de la Communauté urbaine de Marseille, à Fos-sur-mer

(Bouches-du-Rhône), malgré l'opposition de la municipalité de Fos et

d'associations environnementales.

"L'incinérateur est en marche, je ne cèderai pas, et il sera implanté sur un domaine de l'Etat géré par le port autonome, dans une zone industrielle à Fos" a déclaré M. Gaudin dans les colonnes de La Provence. Le projet d'incinérateur vise à pallier la fermeture, d'ici à 2007, de la plus grande décharge à ciel ouvert d'Europe, située à Entressen (Bouches-du-Rhône). Cet incinérateur "ultra moderne, aux normes européennes, ne diffusera aucun produit toxique" et s'accompagnera d'une "généralisation du tri sélectif", a assuré M. Gaudin.

"On ne peut pas me dire qu'il est honteux d'envoyer chaque jour les 1.200 tonnes d'ordures ménagères des Marseillais à la décharge d'Entressen et me mettre tous les bâtons dans les roues de mon projet d'incinérateur", a-t-il précisé. "Le conseil général regarde s'il ne vaudrait pas mieux créer des décharges, mais où, quelle commune acceptera?" s'est-il interrogé.