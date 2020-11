PARIS, 1 déc 2004 (AFP) - Jean-Paul Huchon, président PS de la région

Ile-de-France, a déclaré mercredi à l'AFP que le projet de métro de banlieue

évoqué par la presse n'était "pas à l'ordre du jour".

Cette proposition de ligne en rocade, qui relierait les terminus des métros existants, a été présentée mardi au STIF (Syndicat des Transports d'Ile-de-France) par la RATP "avec des pincettes", dans le cadre d'une étude sur l'amélioration de la ligne 13, la plus chargée de Paris, a ajouté le président du conseil régional.

Il s'agissait, a-t-il ajouté, d'une réunion d'une commission technique "pas du tout délibérative" du STIF, autorité organisatrice des transports collectifs publics et privés dans la région capitale. Un tel projet "n'est pas davantage à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration du STIF le 10 décembre, consacré au budget 2006", a ajouté M.

Huchon. "C'est très bien d'avoir un objectif à 25 ans et 6 miliards d'euros, mais la réalité, c'est qu'il faudrait reprendre et réhabiliter la ligne 13", a lancé M. Huchon. "Je préfère me concentrer sur l'amélioration des services existants plutôt que sur des objectifs grandioses bien au-delà du contrat de plan" Etat-Région.

"Je préfèrerais que les voyageurs bénéficient de jouissances immédiates plutôt que de jouissances différées", a insisté le président de la région IDF auquel la réforme de la décentralisation va confier la présidence du STIF, jusqu'à présent exercée par le préfet de région. Le transfert sera effectif quand les décrets d'application seront signés, sans doute vers la mi-2005.

Cette rocade de métro souterrain, qui couvrirait une quarantaine de kilomètres en petite couronne, "est un projet intellectuel, virtuel", selon M. Huchon, qui d'ailleurs a marqué sa préférence pour "les tramways ou les trams-trains", "souvent plus rapides à mettre en oeuvre".