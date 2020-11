MARSEILLE (FRANCE), 9 sept 2004 (AFP) - Le premier ministre malgache Jacques

Sylla a invité les entrepreneurs français à investir davantage

dans des "projets de grande envergure" à Madagascar, arguant

que son pays n'avait "jamais été aussi ouvert à l'entreprise",

à l'occasion d'une rencontre avec des chefs d'entreprise jeudi à

Marseille.

"On souhaite que les entreprises françaises, qui ont une longueur d'avance sur leurs concurrents, soient davantage présentes dans des projets de grande envergure", a-t-il déclaré lors de cette réunion organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et la Chambre de Commerce et d'Industrie malgache. La France est actuellement le premier partenaire commercial de Madagascar et quelque 500 entreprises françaises sont installées dans cette ancienne colonie de l'Océan indien.

Détaillant les efforts de son gouvernement en faveur du développement, M. Sylla a assuré que "la page des turbulences" est "définitivement tournée" à Madagascar, désormais, selon lui, "terre d'investissement". "Le secteur privé doit être le moteur du développement si l'on veut qu'il soit durable", a-t-il ajouté. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et premier adjoint au maire de Marseille, qui a ensuite reçu le premier ministre à la mairie, a fait part de "la détermination politique" de la France à aider l'île.

Le président Jacques Chirac a effectué le 27 juillet une brève visite de travail à Madagascar et y reviendra en mars, à l'occasion d'une réunion de la Commission de l'Océan Indien, a-t-il relevé précisant que deux ministres, Michèle Alliot-Marie (Défense) et Michel Barnier (Affaires étrangères) devaient d'ici là également s'y rendre. "Cette détermination politique a un effet levier pour montrer que ce pays se redresse, qu'il répond aux critères du FMI et de la Banque Mondiale", a-t-il déclaré à l'AFP.