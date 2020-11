PARIS, 23 fév 2005 (AFP) - L'idée de proposer des maisons individuelles bon marché aux ménages les plus modestes a déjà été lancée en mars 1969 par Albin Chalandon, ministre de l'Equipement de l'époque, sous la forme d'un concours auprès des promoteurs immobiliers.

Ce concours s'adressait aux promoteurs immobiliers privés et sociaux, pour que ceux-ci proposent des modèles de maison suivant certaines normes techniques et conditions de prix de vente.

Environ 65.000 maisons à prix modestes, dont certaines à 100.000 francs de l'époque, ont ainsi été construites dans toute la France entre 1970 et 1972, précise-t-on à la Fédération nationale des coopératives HLM. Chaque groupement de promoteurs s'engageait à construire 7.500 maisons entre 1970 et 1972. Les propriétaires pouvaient de leur côté être aidés par des crédits HLM ou par le Crédit foncier.

Au moins 250 maisons devaient être construites à chaque opération. En province, la moitié de ces maisons devaient être vendues à un prix bas, c'est-à-dire à moins de 720 FF par mètre carré, 40% à un prix intermédiaire (entre 720 et 950 FF le m2), et 10% à prix libre (sans plafond de prix).

Toutefois, certaines d'entre elles ont rencontré quelques années plus tard des problèmes techniques (malfaçons, avaries de chauffage, défectuosité de voirie), qui ont provoqué des manifestations de propriétaires.

Des habitants de "chalandonnettes" à Juvignac, dans la banlieue de Montpellier (Hérault) ont ainsi occupé la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier plusieurs jours en décembre 1977 pour demander réparation. Pour autant, "l'essentiel des chalandonnettes ont bien vécu", estime-t-on à la Fédération nationale des coopératives HLM.

"Si on compare aujourd'hui des ménages identiques, habitants de HLM à l'époque et habitants de ces maisons, on verrait que les chalandonnettes ont joué un rôle d'ascenseur social. Elles ont pris de la valeur et leur prix a été au moins multiplié par 4 ou 5", précise-t-on.