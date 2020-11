PARIS, 27 sept 2004 (AFP) - Le groupe familial Vandromme a franchi en

baisse directement et indirectement le seuil des deux-tiers des droits de vote

de Maisons France Confort et détient 51,71% du capital, selon un communiqué de

l'AMF paru lundi.



Le groupe familial Vandromme, qui regroupe les participations de MFC Prougestion et celles de Patrick Vandromme, détient à présent 1.195.768 actions Maisons France Confort, suite à la cession de 62.400 actions par MFC Prougestion, et 64,63% des droits de vote, selon le communiqué. Au sein du groupe familial, MFC Prougestion possède 50,10% du capital et 63,62% des droits de vote, tandis que la participation de Patrick Vandromme se monte à 1,61% du capital et 1,01% des droits de vote, est-il précisé.

Les autres investisseurs, comprenant le groupe d'investissement Syparex et le Crédit Lyonnais, ont franchi en hausse, de concert avec le groupe familial Vandromme, les seuils de 5%, 10%, 20%, un tiers et 50% du capital et des droits de vote de Maisons France Confort, selon le communiqué. Ces franchissements de seuil font suite à la souscription d'une participation globale de 24,97% du capital et des droits de vote de la société MFC Prou-Investissements, à la suite d'une augmentation de capital réservée en date du 15 septembre, est-il précisé dans le communiqué.

Ces différents investisseurs "n'envisagent pas d'agir sur les titres de la société Maisons France Confort et donc de faire évoluer ses participations", ni de "rechercher la nomination de représentants au sein du conseil d'administration", annoncent-ils dans le communiqué. Ils ont aussi signé un pacte d'actionnaires et "agissent ensemble de concert à l'égard de Maisons France Confort", est-il encore précisé.