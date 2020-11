PARIS, 8 sept 2004 (AFP) - Le constructeur de maisons individuelles Maisons

France Confort (MFC) a annoncé mercredi dans un communiqué la

mise en place d'une nouvelle structure de capital, ainsi que l'acquisition de

Maisons Horizon, une entreprise concurrente implantée en Lorraine.

Suite à des apports de titres, cessions partielles et augmentation de capital, un nouveau holding de contrôle baptisé MFC Prou Investissement sera créé, désormais détenu à 75% par les actionnaires familiaux Patrick et Philippe Vandromme et leurs enfants. Cette société holding, dans laquelle le groupe d'investissement Siparex investira 5,8 M EUR et le Crédit Lyonnais Private Equity 5 M EUR, détiendra à l'issue de cette opération 50,1% de MFC, précise le communiqué.

Après cette nouvelle recomposition du capital qui reste soumise à certaines conditions suspensives, "la politique de service du dividende mise en oeuvre se poursuivra à l'avenir", a assuré Patrick Vandromme, Pdg de MFC, cité dans le communiqué.

L'acquisition de Maisons Horizon, pour un montant non précisé, sera quant à elle effective fin septembre et apportera un chiffre d'affaires annuel complémentaire de 9,9 millions d'euros, représentant 120 maisons et une trésorerie très positive.