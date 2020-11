SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES (Ille-et-Vilaine), 19 fév 2005 (AFP) - Environ 300 personnes ont manifesté samedi après-midi à Saint-Méloir-des-Ondes, contre l'extension d'une plate-forme de déchets dans cette commune de la baie du Mont-Saint-Michel, a constaté une correspondante de l'AFP.

Des riverains et membres d'associations locales de protection de l'environnement se sont rassemblés à un carrefour pour filtrer la circulation et distribuer des tracts. Ils ont ensuite mené une opération escargot avec des tracteurs de conchyliculteurs sur la route de la Baie. "Si rien ne bouge d'ici les prochaines semaines, nous n'hésiterons pas à bloquer le départ du marathon de la Baie du Mont-Saint-Michel" le 19 juin, a menacé Daniel Marcellin, président de l'Association de la Côte d'Emeraude pour la qualité de vie et l'environnement (ACEQV), à l'initiative du mouvement.

La société Théaud, qui gère depuis quatre ans une plateforme traitant essentiellement des déchets verts à Saint-Méloir-des-Ondes, souhaite étendre son activité au traitement de coquillages et de fientes animales. Cette extension a suscité en octobre dernier un avis défavorable de six communes environnantes, de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo et de 11 associations. Tous craignent les nuisances, notamment les odeurs et des rejets dans la baie située à 800 mètres, qui pourraient selon eux mettre en péril les exploitations conchylicoles.

Au terme d'une enquête publique effectuée en novembre, le commissaire-enquêteur Michel Druais a rendu un avis favorable le 10 février à la préfecture.