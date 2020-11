PARIS, 17 mai 2005 (AFP) - L'ex-trésorière occulte du RPR, Louise-Yvonne Casetta a dénoncé mardi au procès des marchés publics la hiérarchie du parti gaulliste qui a eu la lâcheté de (la) laisser seule, niant dans le même temps toute implication dans cette vaste affaire de corruption politique.

J'ai eu un rôle d'éxécutante. Il y avait des hommes politiques au-dessus de moi, malheureusement ils ne sont pas là, ils ont eu la lâcheté de me laisser seule. On ne me parle plus, on ne me regarde plus. J'ai même été interdite de séjour dans une soirée électorale rue de Lille (siège du RPR).

J'ai été cassée, a-t-elle déclaré avec des sanglots dans la voix. Interrogée sur ces hommes politiques, Mme Casetta, qui a travaillé pour le RPR de 1988 jusqu'à son licenciement en septembre 1996, a répondu sans citer de nom: C'était les trésoriers, secrétaires nationaux et secrétaires généraux qui donnaient les ordres.

Alain Juppé a été le secrétaire général du RPR de juin 1988 à novembre 1994. Les trois anciens trésoriers Robert Galley, Jacques Boyon et Jacques Oudin, qui ne sont pas poursuivis, ont été entendus lundi comme témoins.

Prévenue de complicité et recel de corruption dans cette affaire, Mme Casetta (62 ans) a nié la moindre implication dans le vaste système de corruption politique des marchés publics d'Ile-de-France alors qu'elle a été mise en cause par de nombreux chefs d'entreprise poursuivis dans ce procès.