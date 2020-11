LONDRES, 3 fév (AFP) - Le groupe de distribution britannique Marks and Spencer a annoncé jeudi la vente de son siège historique de Baker Street, en plein centre de Londres, à la société immobilière London and Regional Properties pour 115 millions de livres sterling (166,7 millions d'euros).

Marks and Spencer, qui a déménagé à la mi-2003 dans de nouveaux locaux près de la gare de Paddington, plus à l'ouest, avait mis en vente cet immeuble baptisé Michael House en septembre 2004, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le produit de cette vente "servira au fonctionnement général de l'entreprise" et "l'opération devrait être achevée dans les trois prochains mois", a précisé Marks and Spencer. Michael House a été le siège de Marks and Spencer pendant 48 ans, l'immeuble comptant sept étages pour une surface totale de 50.000 mètres carrés.

Marks and Spencer qui enregistre un recul inquiétant de ses parts de marché depuis près de cinq ans, s'est engagé dans un programme drastique de réduction de ses coûts, dont le déménagement et la cession de Michael House font partie.

Fin novembre, Marks and Spencer avait organisé une vente aux enchères pour vendre les meubles, tableaux et autres décorations de son ancien siège social. L'acheteur du siège, London and Regional Properties, est un groupe immobilier britannique spécialisé notamment dans la location d'immeubles de bureaux à d'importantes sociétés à Londres.

Selon son site internet, il compte pour clients le groupe de distribution Kingfisher, la banque JP Morgan et le groupe hôtelier Accor.