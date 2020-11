TANGER (Maroc) 18 mars (AFP) - Un groupement maroco-belge a remporté un contrat de 950 millions de dirhams (85,6 millions d'euros) pour des équipements destinés au nouveau port de Tanger-Méditerranée, a-t-on appris vendredi à Tanger (nord) de source officielle.

La société marocaine Somagec et la belge Besix ont été désignées pour réaliser notamment des ouvrages d'accostage et d'amarrage d'un terminal à conteneurs, d'une longueur de 1.600 mètres, et du terminal roulier, a-t-on précisé. Le contrat a été signé par Said El Hadi, président du directoire de l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), maître d'oeuvre de l'ouvrage, par le directeur général de BESIX, Jules Janssen et le président du directoire de la SOMAGEC, Roger Sahyoun.

La construction de "Tanger-Med" doit être achevée en 2007. Le Maroc veut faire de cet ouvrage une plate-forme pour le développement du nord marocain, une région très peuplée handicapée par son enclavement. Le nouveau port, dont les travaux ont été lancés en février 2003, comprend un bassin en eau profonde pour conteneurs et passagers et de vastes zones franches destinées à accueillir les activités commerciales et les industries d'exportation.

L'entrée en service du port nécessitera à terme un investissement de 30 milliards de dirhams (2,7 milliards d'euros) et pourrait générer environ 150.000 emplois directs et indirects, ont indiqué les responsables du projet.

Le groupe français Bouygues avait enlevé en juin 2003 un contrat estimé à 1,2 milliard d'euros pour la construction des ouvrages de base de ce port. Une société émiratie Jbel Ali free zone international (Jafzi), basée à Dubaï, a de son côté conclu un "partenariat stratégique" pour l'exploitation et la commercialisation des zones franches de "Tanger-Med".

Par ailleurs c'est un consortium mené par le danois Maersk qui a remporté la concesssion du premier des deux terminaux à conteneurs prévus pour le nouveau port, où il s'est engagé à investir quelque 150 millions d'euros avant 2010.