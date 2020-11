RABAT, 7 sept (AFP) - Le Maroc s'efforce de réduire le déficit en logements sociaux qui s'élève à 1,2 million d'unités en milieu urbain, a indiqué mardi Toufiq Hjira, ministre délégué chargé de l'Habitat. Le ministère de l'Habitat encourage le secteur privé "pour aider l'Etat dans son effort de doter tous les Marocains de logements dignes", a déclaré M. Hjira dans un entretien au quotidien Aujourd'hui Le Maroc.

L'Etat marocain consacre un milliard de dirhams (90 millions d'euros) par an au "programme de lutte contre l'habitat clandestin", à la résorption des bidonvilles et aux fonds de garantie pour faire disparaître l'habitat insalubre, a-t-il dit. Le parlement marocain examinera la semaine prochaine un projet de loi visant à réduire le nombre de bidonvilles, a par ailleurs indiqué M. Hjira. "Je pense que les députés saisiront parfaitement l'urgence qu'il y a à mettre un terme à l'habitat clandestin et insalubre", a-t-il dit.

Le budget du ministère de l'Habitat est de l'ordre de 300 à 350 millions de dirhams (entre 27 et 31 millions d'euros), a indiqué le ministre, soulignant que l'important financement du programme pour réduire les bidonvilles est rendu possible par une taxe perçue sur les ventes de ciment. Le roi Mohammed VI avait lancé en juillet plusieurs programmes de logements sociaux dans différentes villes du Maroc pour faire disparaître les bidonvilles concentrés dans les banlieues des grandes agglomérations. Le Premier ministre Driss Jettou avait indiqué de son côté que le programme gouvernemental prévoit la construction de 100.000 unités de logements sociaux par an.