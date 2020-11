RABAT, 7 fév (AFP) - La Banque africaine de développement (BAD) a accordé lundi au Maroc trois prêts d'un montant global d'environ 430 millions d'euros destinés à des travaux d'infrastructure dans plusieurs secteurs de l'économie marocaine, a annoncé cette banque à Rabat.

Le prêt le plus élevé, d'un montant de 240 millions d'euros, doit financer un programme de libéralisation et d'amélioration des transports dans le royaume, ont précisé les responsables de la BAD cités par l'agence marocaine Map.

Le second prêt est destiné à soutenir une réforme de l'administration marocaine dans le but d'une meilleure efficacité et d'une rationalisation des dépenses.

Un troisième prêt de la BAD a été affecté à un programme d'alimentation de plusieurs centres urbains et ruraux en eau potable, de manière durable. Dans les derniers quatorze mois, les accords de financement signés par la BAD et le Maroc ont porté sur 850 millions de dollars, a indiqué Omar Kabbaj, président de la BAD, en se félicitant du caractère "exemplaire" de la coopération de sa banque avec le royaume.