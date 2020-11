PARIS, 28 jan 2005 (AFP) - Le marché des matériels de bâtiment et travaux publics (BTP) a fortement progressé en 2004 pour atteindre 3 milliards d'euros

(+25%) et devrait augmenter entre 5 et 7% en 2005, a annoncé vendredi le SEIMAT dans un communiqué.

"Le volume désormais atteint en 2004 se rapproche des plus hauts niveaux historiques des années 2000 et 2001", a souligné le Syndicat des entreprises internationales de matériels de travaux publics, mines et carrières, bâtiment et levage (SEIMAT). L'année 2004 a été marquée par la hausse du pétrole, la dépréciation du dollar, et l'envolée du prix de l'acier et des matières premières, facteurs d'inquiétude "dont les effets entraîneront inéluctablement des hausses de prix". Dans le prolongement de la reprise de 2004, après avoir connu un marché en recul en 2003, le syndicat prévoit une hausse des ventes comprise entre 5% et 7% en 2005. Le SEIMAT représente 70% des entreprises du marché des matériels de BTP avec un effectif de 15.000 personnes (dont 9.000 indirects).

Redacteur