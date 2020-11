PARIS, 17 mai 2005 (AFP) - Le placement des actions du courtier en crédit immobilier en ligne Meilleurtaux sur Alternext, le nouveau marché d'Euronext dédié aux PME qui a vu le jour ce mardi, a été souscrit 20 fois, au prix de 13,70 euros, soit le haut de la fourchette fixée, a indiqué la société.

Le placement réalisé à l'occasion de l'admission de Meilleurtaux a rencontré un très large succès auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers, s'est félicité la société dans un communiqué. Dans le détail, le placement, qui a porté sur 223.075 titres, a été souscrit 20 fois. L'offre à prix ouvert (OPO) a porté sur 94.225 titres et a été souscrite 4 fois, a expliqué Meilleurtaux.

Une fois le placement et l'OPO additionnés, le taux de souscription de l'offre est de 15 fois, sur 307.650 titres (dont 5.354 titres attribués gratuitement aux salariés), a estimé la société de Bourse Gilbert Dupont, qui a conseillé Meilleurtaux pour cette opération.

Cette très forte demande a conduit la société à fixer le prix définitif à 13,70 euros, correspondant au haut de la fourchette de prix (11,80 à 13,70 euros par action), a indiqué Meilleurtaux, qui a ainsi pu lever un total 4.141.455 euros sous forme d'augmentation de capital.

Les premières négociations d'actions Meilleurtaux sur Alternext doivent débuter le 23 mai. Meilleurtaux a précisé que la société de Bourse Gilbert Dupont et Winterflood Securities Ltd assureraient la fonction de market makers sur la valeur (+teneurs de marchés+ présents sur Alternext et qui sont chargés de soutenir la liquidité des titres par la diffusion permanente de fourchettes de prix, ndlr).