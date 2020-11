TOULOUSE, 28 jan 2005 (AFP) - Midi-Pyrénées et Aquitaine ont choisi d'unifier leurs forces avec une candidature commune pour le label "pôle de compétitivité Aéronautique-Espace-Systèmes embarqués", a-t-on appris à l'issue de la réunion du comité de pilotage Midi-Pyrénées, réuni à Toulouse.

Le gouvernement a décidé à la mi-septembre de lancer des appels à projets pour que les entreprises, centres de formation et unités de recherche s'associent dans des "pôles de compétitivités" de différents secteurs économiques. Ces pôles bénéficieront de subventions publiques, d'exonérations d'impôt sur les sociétés et d'allègements de charges sociales.

L'appel à projets a été officiellement lancé au début décembre 2004 et les candidats doivent remettre leurs dossiers aux préfets avant la fin février en vue d'une instruction par les pouvoirs publics pendant le mois de mars 2005.

Le président d'Airbus France Jean-Marc Thomas, chef du projet Midi-Pyrénées, a indiqué vendredi à l'AFP qu'il était tombé d'accord dès le 6 janvier avec le chef de projet de la candidature Aquitaine Pierre-Eric Pommelet, responsable du groupe Thalès (électronique professionnelle) à Bordeaux, pour "présenter une candidature unique à nos comités de pilotage".

"Nos deux régions ont déjà une présence lourde sur ces secteurs, avec Airbus, Dassault, Thalès, Alcatel Space, Astrium, SNECMA et bien d'autres, nous avons de vraies synergies et notre association fait de nous le premier bassin d'emploi en France de l'aéronautique, de l'espace, et du secteur transversal des systèmes embarqués (Alstom, Siemens Automotive, Motorola-Freescale, Thalès) qui travaille aussi bien pour l'aéronautique que l'automobile", a expliqué M. Thomas.