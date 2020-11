TOULOUSE, 24 sept 2005 (AFP) - La région Midi-Pyrénées va lancer sur la période 2006-2010 des "grands projets de pays", auxquels elle contribuera à hauteur de 40 millions d'euros, a annoncé samedi le président de Région, Martin Malvy (PS), à l'issue de "Rencontres territoires et citoyens".

Ces grands projets de pays (GPP), créés en complément des politiques territoriales actuelles, "devront répondre à des objectifs précis de développement et d'emploi, en s'appuyant sur le capital identitaire des territoires", a précisé M. Malvy. Les "Rencontres territoires et Citoyens" ont réuni 500 acteurs des politiques territoriales de Midi-Pyrénées pour débattre de l'avenir des pays, parcs naturels régionaux, communautés d'agglomération et pôles touristiques de la région.

Selon le conseil régional, les nouvelles structures intercommunales voulues par les lois Voynet-Chevènement ont permis depuis 1998 de financer en Midi-Pyrénées 11.120 projets pour 2 milliards d'euros d'investissement. Sur 800 millions d'aides publiques, la Région a contribué à hauteur de 280 millions d'euros.