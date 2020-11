PARIS, 29 mars 2005 (AFP) - La société britannique Asset Value Investors

Ltd a franchi en hausse le 16 mars le seuil de 5% du capital des Mines de la

Lucette, a annoncé l'Autorité des marchés financiers dans un communiqué mardi.

Asset Value Investors Ltd, agissant pour le compte du fonds EAVF dont elle assure la gestion, détient 79.282 actions Mines de la Lucette, soit 5,12% du capital et 4,54% des droits de vote de la société.

Mines de la Lucette est une ancienne société minière reconvertie dans l'immobilier.