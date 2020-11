BORDEAUX, 3 juil 2004 (AFP) - Le tronçon manquant de la troisième ligne du nouveau tramway "sans fil" de Bordeaux, reliant le centre-ville à la commune de Pessac, en passant par le campus universitaire, a été mis en service samedi, a-t-on appris auprès de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB).

Une délégation d'élus et de techniciens de la CUB ont inauguré dans la matinée la ligne B qui permet désormais de relier la place des Quinconces, à Bordeaux, à Talence et Pessac, deux des plus importantes communes de la CUB. Seule une première partie de cette ligne, traversant les quartiers de l'hyper-centre de Bordeaux, avait été inaugurée le 15 mai en raison de problèmes techniques rencontrés sur l'alimentation par le sol (APS), un système ultra-innovant développé par Alstom et qui permet de se passer de caténaires. Deux autres lignes sont déjà en place, avec une ligne A reliant des communes de la rive droite au centre-ville et une ligne C entre la gare Saint-Jean de Bordeaux et la place des Quinconces. Cette inauguration correspond à l'achèvement de la première phase du chantier du tramway de Bordeaux, soit près de 25 km opérationnels sur les 43,7 km prévus au total à la fin de la seconde phase du chantier en 2007. L'entreprise gestionnaire des transports publics de la CUB, la Connex, en a profité pour réorganiser totalement son réseau de bus, qui n'avait été que partiellement modifié depuis les débuts du tramway en décembre 2003. Le réseau "TBC" (Tramway et Bus de la CUB) comptera désormais, outre les trois lignes de tram, 82 lignes de bus et 12 lignes de bus du soir, contre auparavant 62 lignes de jour et 11 de soirée.

