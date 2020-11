PARIS, 13 juil 2004 (AFP) - La CGT s'est mobilisée mardi pour défendre

sept salariés Turcs en grève depuis le 29 juin sur un chantier parisien pour protester contre leurs conditions de travail "dignes d'un autre siècle", a affirmé Bernard Pracht, responsable de la fédération CGT de la Construction.



Mise en cause par la CGT, la société Bouygues Bâtiment a confirmé à l'AFP, la présence de "19 ouvriers turcs" d'une entreprise sous-traitante sur ce chantier, mais a réfuté "tout travail clandestin" et précisé que "toutes les autorisations (de la Direction départementale du travail et de l'Office des migrations internationale, ndlr) ont été obtenues".

Mardi en fin de matinée, c'est au pied de l'imposant immeuble en construction boulevard Auguste Blanqui (13e arrondissement), dont Le Monde doit prendre possession le 20 décembre prochain, que la CGT a donné rendez-vous aux sept ouvriers Turcs concernés.

Selon le syndicat, ces salariés, recrutés fin avril à Istanbul par la société d'import-export turque Metal Yapi en accord avec Bouygues, sont arrivés sur le chantier sous couvert d'une directive européenne de sous-traitance.

Des autorisations de la DDT des Yvelines et de l'OMI ont été "très rapidement fournies et avec une certaine légèreté", a estimé M. Pracht au cours d'une conférence de presse, photocopies des documents à l'appui avant de dénoncer les "conditions honteuses d'exploitation" des salariés.

"Ni contrat de travail, ni feuille de paye, ni paiement des heures supplémentaires, ni respect du repos compensateur et en tout et pour tout 75 euros versés à chacun au lieu des 1.250 euros promis par mois et cela pour six jours de travail par semaine et douze heures par jour", a détaillé le responsable CGT.

Les salariés "une vingtaine - selon la direction - en fait une cinquantaine" pour la CGT "sont logés dans les campings de banlieue dans des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables", a ajouté M. Pracht.

Le syndicat a décidé "d'interpeller les pouvoirs publics" ainsi que les "dirigeants de Bouygues et du journal Le Monde" sur ce dossier avant "d'aller en justice" avec les salariés "exploités", a conclu le responsable cégétiste.