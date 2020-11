PARIS, 24 sept 2004 (AFP) - La rénovation et la modernisation des

ascenseurs français, dont le parc est réputé le plus vétuste d'Europe, sont

considérées comme une évolution "nécessaire et indispensable", selon le

président de la Fédération des ascenseurs, Emmanuel Altmayer.

Attendu depuis de nombreux mois, le décret mettant en oeuvre la rénovation progressive des ascenseurs prévue par la loi "urbanisme et habitat" du 2 juillet 2003 est paru au Journal Officiel le 9 septembre dernier. Cette modernisation a été décidée après plusieurs accidents mortels et "une prise de conscience particulière des pouvoirs publics" en 2001, a rappelé M. Almayer, alors que 2.000 accidents, dont une dizaine sont mortels, surviennent au total chaque année. Les travaux les plus urgents consacrés par exemple au verrouillage des portes palières quand l'ascenseur n'est pas présent à l'étage, à la clôture des gaines, au détecteur de mouvements pour éviter aux usagers d'être heurtés par les portes coulissantes devront avoir été réalisés avant juillet 2008. "Il va falloir aller vite", a commenté M. Almayer, ajoutant qu'il s'agissait également d'"un enjeu financier". Etalée sur trois période jusqu'en 2018, la modernisation progressive du parc, qui compte 430.000 ascenseurs dont "60% ont plus de vingt ans", devrait déboucher sur 4 milliards d'euros de travaux au total et 800 embauches par an. D'autres arrêtés qui doivent venir préciser ces dispositions devraient intervenir d'ici "moins de trois semaines", a encore précisé M. Almayer. La profession comprend environ 150 entreprises et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2003.

