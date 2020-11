PARIS, 18 oct 2004 (AFP) - Voici les contrats signés par les patrons de

groupes français qui accompagnaient le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin

en visite officielle en Roumanie dimanche et lundi:

- Le groupe de construction français Vinci a signé avec l'Etat roumain un contrat d'un montant de 480 millions d'euros portant sur la construction d'un tronçon de 37 km d'autoroute de montagne entre Bucarest et Brasov. Le contrat d'une durée de 30 ans porte sur la construction, le financement et la maintenance d'un tronçon de 37 km entre Comarnic et Predeal, sur l'autoroute Bucarest-Brasov. Les travaux comportent 37 ponts et quatre tunnels, dont un de 2,7 km de long. Les travaux devraient débuter fin 2005.

- Gaz de France a signé à Bucarest un contrat portant sur l'entrée du groupe à hauteur de 51% dans le distributeur gazier roumain Distrigaz sud, pour environ 330 millions d'euros. Distrigaz Sud exploite un réseau de distribution de gaz naturel de 13.400 km dans le sud de la Roumanie et dessert environ 900.000 clients, particuliers et entreprises, notamment à Bucarest.

- L'équipementier en télécommunications Alcatel a signé un contrat de 60 millions d'euros pour la fourniture aux chemins de fer roumains d'équipements de modernisation du réseau dans le sud du pays. Alcatel fournira une solution d'enclenchement électronique pour les systèmes d'aiguillage qui remplacera l'actuel système à relais.