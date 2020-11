PARIS, 9 août 2004 (AFP) - L'architecte André Wogenscky, membre de

l'Institut de France, ancien proche collaborateur de Charles Le Corbusier, est mort le 5 août à son domicile de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à l'âge de 88 ans, a-t-on appris lundi par l'Académie des Beaux Arts de l'Institut de France.



Né à Remiremont (Vosges) le 3 juin 1916, ancien élève de l'Ecole des Beaux Arts, André Wogenscky fut assistant-chef d'atelier, puis architecte adjoint de Le Corbusier de 1945 à 1956, avant de fonder son propre atelier d'architecture et d'urbanisme et d'enseigner ces deux disciplines à Bruxelles de 1959 à 1965.

Architecte en chef en France des bâtiments civils et des palais nationaux à partir de 1966, il a signé nombre de réalisations à Paris, principalement à l'hôpital Saint-Antoine et à l'hôpital Necker, ainsi que le palais de justice et la préfecture des Hauts-de-Seine, la Maison de la Culture de Grenoble.

Avec Le Corbusier, André Wogenscky a attaché son nom à des unités d'habitation à Marseille, Rézè-les-Nantes, Berlin et Briey-en-Forêt.

Il avait été élu en 1998 dans la section d'architecture à l'Académie des Beaux-Arts.