PARIS, 25 nov 2004 (AFP) - Les projets d'ouvertures de centres commerciaux

se multiplient en Russie et dans toute l'Europe de l'Est, selon une étude du

cabinet Cushman et Wakefield-Healey et Baker diffusée jeudi.

"Le marché russe se développe et évolue de manière incroyable. Cette tendance est accentuée par les stratégies d'expansion souvent offensives des enseignes et des promoteurs dans le secteur de Moscou mais aussi dans les autres régions de Russie", souligne cette étude. Ainsi entre mi-2004 et fin 2005, 1,2 million de mètres carrés devraient être livrés en Russie, soit une hausse de 93%, explique l'étude, qui porte sur les centres commerciaux de 5.000 mètres carrés et plus, situés en centre ville, en périphérie et à l'extérieur des villes, dans près d'une trentaine de pays d'Europe. Un centre commercial de 200.000 mètres carrés, baptisé Mega II et développé par le suédois Ikea, ouvrira en décembre à Moscou. Dans les dix années à venir, 50 nouveaux projets devraient voir le jour chaque année en Russie, qui occupe la troisième place de ce classement en terme de nouveaux projets. D'autres pays comme l'Ukraine et la Roumanie enregistrent également une forte croissance entre mi-2004 et la fin 2005, respectivement +109% et +98%. La Bulgarie ouvrira quant à elle "prochainement" son premier centre commercial. L'Europe de l'Ouest reste cependant en tête des surfaces commerciales existantes, et l'Italie et l'Espagne devancent la Russie en terme de nouveaux projets. La Pologne vient à la quatrième place de ce classement. En France, "la création de nouveaux centres commerciaux en 2005 est limitée. 80% des projets concernent des rénovations et des extensions de centres déjà existants", souligne encore le cabinet Cushman. En 2005, les nouveaux projets et extensions de centres commerciaux européens totaliseront 6,4 millions de mètres carrés.

