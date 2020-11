NEW YORK, 13 oct (AFP) - L'architecte américain Frank Gehry a été chargé de

concevoir le centre de spectacle du World Trade Center de New York, a indiqué

mercredi le LMDC, l'organisme chargé de la reconstruction du site, détruit par

les attentats du 11 septembre 2001.

Le centre conçu par Gehry sera le lieu de résidence de deux compagnies, le Joyce International Dance Center et le Signature Theatre. Le cabinet international d'architecture Snohetta, basé à Oslo, s'est vu pour sa part confier la conception d'un deuxième centre, lieu d'exposition qui accueillera le Musée du dessin et le Centre international de la liberté (expositions éducatives sur la liberté dans le monde).

Les deux propositions ont été choisies parmi quelque 68, venues d'architectes du monde entier. "Quand je suis venu parler (du projet), on m'a amené à la fenêtre pour que je voie le site d'en-haut, et des larmes me sont montées aux yeux. Je ne pouvais pas les contrôler", a commenté Frank Gehry. "Avoir la chance de travailler sur un projet culturel ici est une occasion spéciale, parce qu'à la fin le théâtre, la danse, la beauté sont comme un legs merveilleux à la mémoire des gens que nous avons perdus".

Détenteur du prestigieux prix Pritzker d'architecture, Frank Gehry a à son actif plusieurs sites culturels fameux, dont le musée Guggenheim de Bilbao et le Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, tous deux dotés des courbes et déliés de métal devenus sa marque de fabrique. Snohetta de son côté a conçu la bibliothèque d'Alexandrie (Egypte) et le nouvel Opéra national d'Oslo. "La sélection de ces architectes marque une nouvelle et importante étape dans le redéveloppement du bas de Manhattan", a commenté le maire de New York, Michael Bloomberg. "Le Bas de Manhattan incarnera le meilleur de New York - un quartier vivant, de commerces et de culture, doté d'espaces publics ouverts à tous les New-Yorkais."

Les deux lauréats devront présenter leurs premiers plans début 2005, a souligné le Lower Manhattan Development Corporation (LMDC). Le nouveau World Trade Center devrait être terminé aux environs de 2013, pour quelque 12 milliards de dollars. Outre ces deux complexes, il comprendra un mémorial - transformant en bassins les fondations des tours jumelles disparues - une gare locale et cinq immeubles de bureaux, dont la "Tour de la Liberté", la plus haute du monde.