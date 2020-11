PARIS, 1 août 2005 (AFP) - Le groupe immobilier français Nexity a réalisé au premier semestre 2005 un chiffre d'affaires en hausse de 19,1% à périmètre réel, à 756,5 millions d'euros, contre 635,4 M EUR un an plus tôt, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.

A périmètre constant et hors opération Eurobarajas (un "business park" de 80.000 m2) en Espagne, le c.a. du groupe est en hausse de 13,3%, a-t-il précisé. "L'évolution des revenus et de l'activité au premier semestre 2005 permet d'anticiper une croissance du chiffre d'affaires pour 2005 (hors Eurobajas) dans le haut de la fourchette annoncée de 7 à 10%", a relevé Nexity dans son communiqué.

Les perspectives seront révisées et réactualisées en normes comptables IFRS lors de la publication des résultats du premier semestre 2005, le 29 septembre. Pour le seul pôle Logement, le chiffre d'affaires au premier semestre cette année s'est établi en hausse de 17,9% (périmètre réel) à 598,1 M EUR, contre 507,3 M EUR un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du pôle Entreprises est quant à lui ressorti en hausse de 30,1% au premier semestre cette année à 125,7 M EUR contre 96,6 M EUR il y a un an.

Hors Eurobarajas, le c.a. Entreprises s'est établi en hausse de 14,1% à 79,9 M EUR sur le semestre par rapport au même semestre un an plus tôt. Le pôle Services a vu son chiffre d'affaires progresser de 160,2% en périmètre réel à 29,4 M EUR contre 11,3 M EUR un an plus tôt tandis que le chiffre d'affaires des autres activités du groupe a reculé sur le semestre de 83,7% à périmètre constant à 3,3 M EUR contre 20,2 M EUR au premier semestre 2004. Nexity, ancienne filiale de Vivendi, a été introduite en Bourse le 22 octobre 2004.