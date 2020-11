PARIS, 14 sept 2004 (AFP) - Le groupe immobilier français Nexity sera introduit en bourse sur le premier marché d'ici la fin de l'année 2004, a annoncé mardi le président du directoire du groupe, Alain Dinin, lors d'une conférence de presse.

"L'introduction en bourse est programmée d'ici la fin de l'année, mais le prix n'est pas encore fixé", a déclaré M. Dinin, à l'occasion de la présentation des résultats semestriels. Les actionnaires financiers (CDC, Lehman Brothers et LBO France) seront amenés à céder "une part importante de capital", a indiqué M. Dinin. Il faut que ce soit "suffisamment" pour qu'il s'agisse d'"une belle introduction en bourse", a-t-il poursuivi, sans vouloir dévoiler de chiffre précis.

En revanche, le management restera au capital de l'entreprise, a-t-il précisé. "Nous resterons actionnaires pour une période longue". Actuellement, Nexity est détenu à 27,40% par CDC Equity Capital, 22,10% par Lehman Brothers, à 28,30% par LBO France. Le solde est détenu par les anciens dirigeants (6,50%) et le management de Nexity (15,70%). "Il est temps que Nexity fasse évoluer son actionnariat et se dote d'une structure financière stable et solide", a expliqué M. Dinin. "La bourse est stable et solide, alors que l'actionnariat qui est dans un LBO n'est pas stable", a-t-il continué.

"On est sorti de Vivendi en juin 2000", a rappelé M. Dinin. "On a bien réussi notre affaire, on a fait une belle opération industrielle et une belle opération financière, aujourd'hui notre histoire est en devenir", a-t-il poursuivi. Outre l'objectif de renforcer la structure financière, cette introduction permettra "d'accroître la visibilité de l'entreprise" et de réaliser des "opérations de croissance externes ciblées".

Le document de base a été enregistré le 6 septembre par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la fixation du prix devrait intervenir après plusieurs semaines de travail. "Les investisseurs donneront un idée de prix qui sera débattu au conseil d'administration du groupe", a expliqué M. Dinin. Nexity, ancienne filiale du groupe Vivendi, a par ailleurs annoncé mardi avoir réalisé un bénéfice d'exploitation de 71 millions d'euros au premier semestre 2004, contre 63 millions d'euros au premier semestre 2003 (+12,7%). Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires en léger recul à 607 millions d'euros sur le premier semestre, contre 618 millions d'euros au premier semestre 2003.

Interrogé sur l'existence ou non d'une bulle immobilière, M.Dinin a clairement indiqué qu'il n'y croyait pas. "La bulle immobilière signifie que les prix baissent au moment où il y a trop de choses en magasin, or je n'ai rien en magasin", a-t-il expliqué en référence aux stocks quasi-inexistants de logements. En revanche, la situation de l'Espagne et de la Grande-Bretagne est plus préoccupante, notamment car "80% de la clientèle emprunte à des taux variables". Dans le secteur de l'immobilier d'entreprise, en mauvaise forme, le groupe dit sentir "une reprise".