PARIS, 10 déc 2004 (AFP) - SG Securities a débuté vendredi sa couverture de

la société immobilière Nexity par une recommandation d'"achat", un mois et

demi après une introduction en Bourse difficile, en estimant que la société

offre une alternative attrayante aux foncières classiques.

"Le secteur de la promotion immobilière en France va être représenté par deux groupes leaders : Nexity et Kaufman and Broad. Il devrait donc être mieux suivi en Bourse", explique SG Securities.

"L'objectif de juste valeur de 22 euros inclut un scénario de baisse des volumes de logements de 10% et des prix de 15% entre 2008 et 2010. La marge de l'immobilier d'entreprise est négative, à 10% en 2009, pour simuler un accident de parcours", précise SG Securities.

Le cours s'est apprécié de 19,44% depuis l'introduction en Bourse le 22 octobre, à 17,9 EUR et "Nexity offre une alternative attrayante dans le secteur immobilier bien que plus risquée que celle des foncières classiques", précise Michel Varaldo, l'analyste de la banque. Le management de Nexity est devenu, à l'occasion de l'entrée en Bourse "le premier actionnaire d'un groupe leader de la promotion en France, disposant d'une part de marché de 7% et dont la situation financière s'est largement améliorée", souligne l'analyste.

A 09H55 (08H55 GMT) l'action Nexity gagnait 0,38% à 21,38 euros. Dans le même temps le CAC 40 prenait 0,72% à 3.774,26 points. Le prix d'introduction avait été fixé à 17,90 euros, dans le bas de la fourchette de lancement.