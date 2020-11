NIAMEY, 11 avr (AFP) - L'Agence française de développement (AFP) a accordé au Niger un financement de 6,6 milliards de francs CFA (plus de 10 millions

d'euros) destiné notamment à l'amélioration des infrastructures de la ville de Niamey et de ses communes, où se dérouleront les jeux de la Francophonie en décembre prochain, a-t-on appris mardi de sources officielles.

La convention de financement a été signée par le ministre nigérien de l'Economie et des Finances, Ali Mahamane, et l'ambassadeur de France à Niamey, François Ponges.

Ce financement, dont les modalités n'ont pas été fournies, permettra à travers plusieurs projets d'améliorer les infrastructures et équipements de la ville de Niamey et sa gestion, a expliqué le ministre nigérien. Il servira aussi à "lutter contre la pauvreté dans un cadre municipal", à contribuer au "développement des schémas d'urbanisme et d'un schéma de collecte des ordures ménagères" dans la capitale, a de son côté indiqué l'ambassadeur de France.

Les fonds alloués vont permettre de compléter les constructions de l'académie des arts martiaux de Niamey, de la piste de l'aéroport de la capitale et de "près de 20 kilomètres de voirie structurante" dans la ville, a ajouté M. Ponges.

Il a estimé que ces différentes infrastructures vont "aider considérablement la circulation lors des Jeux de la Francophonie", dont la 5e édition est prévue du 7 au 17 décembre 2005 à Niamey.

L'AFD est une institution financière publique et l'opérateur principal de l'aide publique française au développement.