ABUJA, 8 juil (AFP) - Un conseiller du président nigérian Olusegun

Obasanjo ainsi que 130 autres personnes seront poursuivis en justice pour des contrats non exécutés pour lesquels ils ont perçu des milliards de naira, a annoncé mercredi le gouvernement.



Un tribunal spécial civil sera établi pour juger Rochas Okorocha, conseiller spécial du président Obasanjo et candidat à l'élection présidentielle de l'an dernier, ainsi que 130 autres personnes accusées de n'avoir pas exécuté des contrats remportés auprès du gouvernement fédéral et pour lesquels elles avaient touché d'immenses sommes d'argent.

Le gouvernement a approuvé mercredi les conclusions d'un rapport d'une commission présidentielle sur les contrats sans suite, attribués entre 1976 et 1999, une période marquée par la main mise des militaires sur le pays. Il s'agit de projets qui soit n'ont pas été exécutés, soit ont été abandonnés alors que ceux qui devaient les mener à bien avaient perçu la totalité du paiement ou des avances.

Plus de la moitié des accusés avaient obtenu des contrats auprès du ministère des Travaux, de l'Education, de la Défense, et de la Science et de la Technologie, a précisé le ministre des Travaux Adeseye Ogunlewe. Le président Obasanjo a récemment durci sa campagne, très médiatisée, contre la corruption. Le gouvernement fait désormais poursuivre en justice des personnalités publiques, y compris d'anciens ministres, sous l'accusation de corruption.