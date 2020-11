PARIS, 6 sept 2004 (AFP) - Nordine Hachemi a été nommé directeur général adjoint de Saur, la filiale eau, propreté et énergie du groupe Bouygues et Christian Jacqui directeur délégué de Stereau, filiale ingénierie et travaux de la Saur, selon un communiqué reçu lundi.

M. Hachemi, 43 ans, Pdg de Stereau prendra en charge "la diversification", la recherche et développement, le développement international et les relations institutionnelles du groupe. M. Jacqui, 39 ans, avait rejoint le groupe Stereau en juin 2003, après un passage au sein du groupe industriel Alstom. Le groupe Bouygues a annoncé en juillet qu'il comptait céder tout ou partie de sa filiale Saur.

Redacteur