PARIS, 13 juil 2004 (AFP) - Les sites de l'Hôtel-Dieu (4ème) et de

l'hôpital Saint-Vincent de Paul (14ème) ont été officiellement proposés

mardi pour accueillir le nouveau palais de justice de Paris mais ce choix s'est aussitôt heurté à l'hostilité de la mairie de Paris et des arrondissements concernés.



Le conseil d'administration de l'établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP), chargé de faire des propositions au gouvernement, a voté une résolution recommandant "en premier lieu l'implantation du tribunal de grande instance sur les sites de Saint-Vincent-de-Paul et de l'Hôtel-Dieu", selon un communiqué officiel.

Il recommande "en second lieu de considérer le site de Tolbiac (13ème) comme une alternative possible". Cette résolution a été adoptée par 8 voix pour, 1 abstention et une contre, celle de la mairie de Paris.

Le barreau de Paris (17.000 avocats), qui a fait campagne contre un déménagement dans le 13ème arrondissement estimant que le palais devait demeurer "au coeur de la cité", a exprimé sa satisfaction.

Cette résolution "prend en compte le maintien d'un pool judiciaire autour du palais de justice avec l'Hôtel-Dieu et celui du maintien dans le centre de Paris de l'extension du Palais avec Saint-Vincent de Paul", a déclaré à l'AFP le bâtonnier de Paris, Jean-Marie Burguburu.

Cette proposition devra toutefois vaincre l'hostilité de la mairie de Paris et celle des deux maires socialistes des arrondissements concernés, laissant présager une partie de bras de fer avant l'annonce de la décision du gouvernement attendue à la fin de l'été.

La maire du 4ème arrondissement, Dominique Bertinotti, s'est dite "profondément choquée" et a vu dans cette décision du "mépris" pour les Franciliens et un "corporatisme" du monde judiciaire.

"J'espère que le gouvernement fera preuve de bon sens et ne répondra pas à cette demande", a-t-elle déclaré à l'AFP, souhaitant que l'Hôtel-Dieu, sis dans son arrondissement, garde sa vocation hospitalière.

"L'installation à Saint-Vincent-de-Paul ne se fera pas", a prédit le maire du 14ème arrondissement Pierre Castagnou. "Dans le plan stratégique de l'Assistance publique, Saint-Vincent-de-Paul est appelé à accueillir un grand pôle médico-social du handicap", a-t-il rappelé.

Selon le communiqué de l'EPPJP, son directeur général devra "poursuivre les discussions techniques avec l'ensemble des acteurs concernés et en particulier avec la Ville de Paris et l'Assistance Publique Hospitalière de Paris (AP-HP)".

Le maire de Paris, Bertrand Delanoë (PS) avait estimé le 5 avril dernier que l'Hôtel-Dieu, situé comme le Palais de justice sur l'île de la Cité, n'était pas un emplacement "raisonnable" pour le nouveau tribunal de grande instance de Paris. Son entourage a réaffirmé mardi son opposition aux deux sites hospitaliers.

L'actuel Palais de justice, aménagé sous Philippe le Bel (1285-1314), ne correspond plus aux besoins actuels de la justice en terme de place et de sécurité. Les besoins du nouveau palais sont évalués à 100.000 m2.

L'Hôtel-Dieu qui pourrait être partiellement ou totalement libéré par l'AP-HP entre 2007 et 2010 pourrait dégager 40.000 m2 tandis que St-Vincent de Paul libéré en 2007 dégagerait de 75.000 à 100.000 m2, selon le barreau de Paris.

Selon le calendrier officiel, le lancement du concours d'architecte doit avoir lieu en 2005, le choix du projet lauréat en 2007 avec un début des travaux en 2007 et une livraison en 2011.