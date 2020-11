PARIS, 30 août 2005 (AFP) - Claude Goasguen, président du groupe UMP au conseil de Paris, et Philippe Goujon, président de la fédération UMP de Paris, ont demandé mardi le lancement d'une enquête administrative après le nouvel incendie dans un immeuble parisien insalubre qui a fait 7 morts lundi soir.

Dans un communiqué commun, MM. Goasguen et Goujon demandent "que soit lancée le plus rapidement possible une enquête administrative car cet immeuble est un immeuble qui était géré par la Ville de Paris". Les élus UMP veulent "savoir pourquoi cet immeuble jugé insalubre n'a pas été mis aux normes (...) et plus généralement pourquoi la Ville de Paris, qui a relevé près de mille immeubles insalubres dans Paris depuis plusieurs années, a tant de difficultés à éradiquer l'insalubrité".

"La politique du logement social de la Ville de Paris, qui refuse de construire des logements sociaux, atteint ses limites", ajoutent-ils. En outre, les responsables UMP parisiens jugent qu'il "est incompréhensible de voir que la Région qui a été sollicitée notamment par le maire de Paris et par l'opposition (...) n'ait pas encore organisé cette conférence régionale qui permettrait de gérer en commun les problèmes de l'exclusion et le problème de logement des personnes les plus démunies".

"La mésentente entre le président du conseil régional (Jean-Paul Huchon, PS) et le maire de Paris (Bertrand Delanoë, PS) ne doit pas se prolonger et cette conférence doit être mise en place le plus rapidement possible", ajoutent-ils.