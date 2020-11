PARIS, 30 août 2005 (AFP) - Le PCF a demandé mardi dans un communiqué la réquisition de tous les immeubles et bâtiments vides à Paris pour reloger en urgence les familles vivant dans des immeubles dangereux, après le nouvel incendie qui a coûté la vie à 7 personnes, lundi soir dans un immeuble du IIIe arrondissement.

"Face à l'urgence, le Parti communiste français demande la réquisition de tous les immeubles et bâtiments vides à Paris pour reloger en urgence toutes les familles vivant dans des immeubles dangereux. Nous ne pouvons pas attendre un jour de plus pour mettre en sécurité un maximum de familles vivant dans ces immeubles insalubres", indique le communiqué.

"A quelques jours du drame du Boulevard Vincent Auriol (qui a fait 17 morts, ndlr), les mots sont vains pour dire l'horreur, la folie d'un système, d'une situation d'inégalité qui frappent les plus pauvres, les plus fragiles et les plus précaires jusqu'à la mort", ajoute le texte.

Pour le PCF "ces deux drames récents ne sont pas des faits divers : ils sont la conséquence du mal logement, d'immeubles pourris où vivent depuis des dizaines d'années ceux qui ne peuvent plus se loger ailleurs.