HOUSTON (Etats-Unis), 18 nov (AFP) - L'architecte japonais Yoshio

Taniguchi, maître d'oeuvre de la rénovation du Musée d'Art moderne de New York

(MoMA), a reçu une deuxième commande américaine et sera chargé de concevoir la

Maison de l'Asie à Houston (Texas, sud), a-t-on appris jeudi auprès de

celle-ci.

Avant de réaliser le nouveau MoMA, qui rouvre ses portes samedi après de vastes travaux, l'architecte, âgé de 67 ans, n'avait jamais travaillé hors du Japon, où il avait conçu notamment plusieurs musées dont le Musée Shiseido et une partie du Musée national de Tokyo.

Située dans le quartier des musées de Houston, la Maison de l'Asie, projet de l'Asia Society, association visant à favoriser les échanges entre les deux continents, comprendra deux galeries d'exposition, une salle de spectacle, un centre éducatif, une bibliothèque, pour un budget de 30 millions de dollars.

"Yoshio Taniguchi est l'un des architectes les plus distingués au monde, et la réouverture très attendue du MoMA le 20 novembre révèle son travail à un public plus large", a dit Vishakha Desai, président de l'Asia Society. "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec M. Taniguchi, alors que notre centre du Texas se lance dans ce projet visionnaire".

Ce sera le premier bâtiment que le Japonais devra concevoir de A à Z hors de son pays, le MoMA étant un projet d'expansion autour d'un bâtiment existant.