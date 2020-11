VERSAILLES, 14 mars 2005 (AFP) - Le déménagement de la cour d'appel de Versailles des écuries de la Reine vers l'ancien hôpital Richaud, qui devrait être effectif à l'horizon 2010, est "un dossier prioritaire qui avance sérieusement" a indiqué lundi Dominique Perben en visitant le futur chantier.

Construit de la fin du XVIIIè siècle jusqu'en 1850, l'hôpital Richaud, désaffecté depuis 1997, a été vendu par la ville de Versailles au ministère de la Justice à la fin de l'année 2001 pour un peu plus de 3,8 millions d'euros.

Le projet, sur lequel planchent trois équipes d'architectes depuis 2003, devrait être choisi à l'été 2005 pour une ouverture fin 2009 début 2010. 25.000 m2 de locaux seront aménagés pour les 325 magistrats de la Cour et fonctionnaires dans cet ensemble qui comprendra douze chambres civiles, sept chambres sociales, quatre chambres correctionnelles, deux chambres de l'instruction et deux salles de cour d'assises.

Au terme de sa visite, sous la conduite de Vincent Lamanda, premier président de la cour d'appel de Versailles et de Jean-Amédée Lathoud, procureur général, le Garde des Sceaux a indiqué qu'il s'agissait d'une "très grosse opération, indispensable pour la cour qui est très mal installée" et dont le coût est estimé actuellement à 70 millions d'euros. Les locaux occupés par la cour d'appel devraient ensuite être affectés au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel de Versailles.